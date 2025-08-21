Efter 12 år vid bryggan på Stenungstorg plockar Bistro Beo ner skylten och avslutar restaurangens saga. Men där en saga slutar börjar ofta en annan. Under hösten öppnar man med nytt namn och ”typ” nytt koncept – men i nya lokaler.

Nämnast granne med havet och en oslagbar utsikt över hamninloppet i Stenungsund har Bistro Beo under 12 år serverat gästerna mat, en kall öl på uteserverigen och på insidan lite mer partystämning på helgkvällarna, men nu har man bestämt sig för att stänga – redan nästa helg.

-Nu har vi tagit det beslutet att stänga vårt kapitel som ”Bistro Beo”’”. Det känns både sentimentalt, stort och lite läskigt… men främst fylls känslorna av nyfikenhet och nyfunnen motivation inför framtiden, skriver man i sociala medier.

Nya lokaler – nytt namn och ”typ” nytt koncept

Senare i höst, i oktober – kommmer man öppna i en ny lokal i Stenungsund med som man utrycket det ”typ” nytt koncept och namn.

-Lunchen kommer kännas igen, men annars väntar en spännande nystart.

Stolta efter 12 år med Bistro Beo

I ett inlägget i sociala medier berättar maan om sina 12 år med Bistro Beo och beskriver utmaningar genonom åren, inte minst pandemin – men att man nu lämna namn och lokaler med stolhet och ser fram emot en nystart i nya lokaler och med nytt namn.

– Såklart kommer vi fortfarande vara samma härliga team, med samma passion och drivkraft — redo att fortsätta skapa upplevelser och minnen tillsammans med er gäster. 12 år som Bistro Beo är något vi alltid kommer vara stolta över men nu stänger vi det kapitlet och välkomnar nästa — minst lika trevligt, och förhoppnings kanske även ännu mer spännande, skriver man i inlägget.

Vad som händer med nuvarande Bistro Beo´s lokaler på Stenunsgtorg återstår att se.