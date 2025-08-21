Natten till torsdag drog en trom fram över en camping på Orust. Enligt ögonvittnen ska den dragit med sig husvagnar och förtält.

Det var vid klockan 03 som tromben ska ha dragit fram över Solid Camping på västra Orust.

-Den ska ha lyft 5-6 husvagnar och förtält. Vi har vait i kontakt med 112 och tjänsteman i beredskap. Inga personskador vad vi vet, uppger ögonvittnen på plats.

FAKTA: Tromb

-Tromb, tornado och skydrag är olika betäckningar på kraftiga virvelvindar

-Det är i Sveriges södra landskap och utmed kusterna som de flesta tromber har observerats, och vanligast är att de uppstår under sommaren. Det händer dock att tromber bildas under hösten.

Källa: Nationalencyklopedin

Bilder: Privat