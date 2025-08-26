Analyser och data från januari till juli 2025, jämfört med samma period 2024 – gällande antal bostadsvisningsanmälningar för villor i Sverige som ökat mest, hamnar Orust på plats två med en ökning på +93%.

Under det första halvåret 2025 ökade antalet personer som anmälde sig till bostadsvisningar tydligt jämfört med samma period 2024. Det visar på ett ökat intresse för att köpa bostad och en mer aktiv bostadsmarknad med fler spekulanter än året innan. I genomsnitt för hela landet ökade antalet visningsanmälningar per villa med tolv procent, medan ökningen för bostadsrätter var åtta procent under samma period.

Det är bostadsportalen Boneo som har analyserat och jämfört data och listat de kommuner i Sverige där antalet bostadsvisningsanmälningar ökat mest. I toppen syns Orust, Boden, Luleå och Falköping – kommuner där bostadsintresset har ökat markant jämfört med året innan.

TOPPLISTA: Kommunerna med störst ökning av visningsanmälningar för villor

Under januari – juli 2025 jämfört med samma period 2024

Boden: +137% – i snitt 7,1 visningsanmälningar per objekt Orust: +93% – i snitt 3,5 visningsanmälningar per objekt Ystad: +74% – i snitt 7,7 visningsanmälningar per objekt Vallentuna: +71% – i snitt 4,7 visningsanmälningar per objekt Danderyd: +70% – i snitt 8,4 visningsanmälningar per objekt

TOPPLISTA: Kommunerna med störst ökning av visningsanmälningar för bostadsrätter

Under januari – juli 2025 jämfört med samma period 2024

Luleå: +80% – i snitt 4,2 visningsanmälningar per objekt Falköping: +71% – i snitt 2,8 visningsanmälningar per objekt Bjuv: +71% – i snitt 2,6 visningsanmälningar per objekt Ekerö: +66% – i snitt 3,2 visningsanmälningar per objekt Boden: +65% – i snitt 5,2 visningsanmälningar per objekt

– Vi ser ett intressant trendbrott: i majoriteten av landets kommuner har antalet visningsanmälningar ökat och på riksnivå har snittet stigit med 12 procent för villor och åtta procent för bostadsrätter. Det visar på ett växande intresse hos spekulanterna jämfört med förra året, som sannolikt kommer att leda till fler bud och affärer under 2025, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Källa: Bostadsportalen Boneo