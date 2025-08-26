En ungdom körde en A-traktor utan behörighet och blev stoppad av polisen. Nu döms ungdomen för olovlig körning och ägare av fordonet för tillåtelse för tillåtande av olovlig körning.

Det var i våras som ungdomen körde en A-traktor och blev stoppad av polisen för kontroll i Ödsmål, Stenungsund. Ungdomen saknade behörighet att framföra fordonet och döms för olovlig körning till dagsböter på totalt 1 500 kronor.

Samtidigt döms en jämnårig person som ägde fordonet för tillåtande av av olovlig körning, även här till dagsböter på totalt 1 500 kronor.

”Det finns en skyldighet att förvissa sig om huruvida man har behörighet att framföra ett fordon. Ägaren har känt till att personen inte hade någon behörighet för A-traktor,” skriver tingsrätten i sin dom.