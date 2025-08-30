Efter 12 år är det dags för sista kvällen på restaurangen vid bryggorna i Stenungsund – Bistro Beo. Inom kort öppnar man nytt – och NYHETERsto kan nu berätta att det blir på Strandvägen.

I förra veckan kom beskedet att Bistro Beo plockar ner skylten på Stenungstorg och på restaurangen vid bryggorna. Efter 12 år så avslutar man kapitlet Bistro Beo – men lovar att inom kort öppna något nytt någon annanstans i Stenungsund.

-Det känns både sentimentalt, stort och lite läskigt, men främst fylls känslorna av nyfikenhet och nyfunnen motivation inför framtiden, skrev Bistro Beo i sociala medier på sociala medier i samband med beskedet.

Lördag kväll är sista gången Bistro Beo och gänget har öppet. Imorgon söndag kommer man ha en sittning med ett bokat sällskap, men sedan är kapitlet Bistro Beo över.

Nu kan NYHETERsto berätta att man öppnat nytt på Strandvägen 50A, tidigare italienska restaurangen Bontà Del Forno som stängde strax före jul och som legat ute till försäljning. Under veckan har man börjat renovera lokalerna.

Det grejas och fixas i lokalerna på Strandvägen…

I oktober öppnar Bistro Beo-gänget en ny restaurang

-Lunchen kommer kännas igen, men annars väntar en spännande nystart. Självklart kommer vi vara samma härliga team, med samma passion och drivkraft, redo att fortsätta skapa upplevelser och minnen tillsammans med er gäster.

Bistro Beo´s Lunchhäfte och presentkort kommer att gälla även i de nya lokalerna.

Några dagar innan jul stängde ”Forno” man och öppnade aldrig igen…

Skylten sitter kvar på utsidan…

Efter ”Lätt Lätt”, som låg i lokalerna på Strandvägen öppnade restaurang D1EG0 och erbjöd Napoliansk Pizza från vedugn. Man hade stora planer för restaurangen men det höll inte och man fick stänga. En av ägarna gjorde ett nytt försök och öppnade Bontà Del Forno, med samma koncept – men även den fick stänga. Restaurangen har legat ute till försäljning sedan dess.

Nu tar gänget från Bistro Beo över lokalerna och öppnar upp i oktober, om allt går som det ska.

Restaurangen på Stenungstorg – Ny krögare vill öppna så fort som möjligt

Vad som händer med restauranglokalerna på Stenungstorg återstår att se. Centrumledningen för Stenungstorg säger till STtidningen att restaurangen har ett attraktivt läge och att det inte kommer bli några problem att få den uthyrd.

Centrumledningen uppger också att man har en spekulant som vill öppna så fort som möjligt och som har ett nytt koncept som Stenungstorgs tror på.