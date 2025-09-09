En hovslagare har vid Uddevalla Tingsrätt döms för djurplågeri efter att ha slagit en fastbunden häst med en hammare och annat tillhygge minst 11 gånger.

Händelsen ska ha skett i december 2022.

Efter att hovslagaren varit i stallet reagerade hästägare på att hästen var mer nervös än vad den brukade vara och att den inte kunde stå still. Det hela uppdagades efter att ägaren två dagar senare tog del av händelsen via sin övervakningskamera.

Hovslagaren uppgav i förhör att han mått dåligt och att han tappade tålamodet – men att det inte är någon ursäkt för vad han gjort.

Mannen döms till villkorlig dom och dagsböter på 8 000 kronor. Han ska också betala företagsbot på 15 000 kronor.