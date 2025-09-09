Efter de senaste årens allvarliga olyckor på länsväg 160 genom Stenungsund håller Trafikverket tillsammans med kommunen på att se över säkerhet och åtgärder på sträckan. Bland annat kommer trafiksäkerhetskameror och refuger att sättas upp, det står klart efter ett uppföljningsmöte.

På måndagen hölls ett uppföljningsmöte mellan Trafikverket och Stenungsund kommunen i Göteborg. Här diskuterades och presenterades åtgärder för att förbättra säkerheten på länsväg 160 genom Stenungsund.

En del åtgärder kan man göra snabbt medan andra måste vänta på del handläggning, tillstånd men också att man inte själva har mandat att bestämma och åtgärda.

Som en snabb åtgärd efter den senaste olyckan med dödlig utgång i början av juli så bestämde man under ett blixtinkallat möte att sätta upp två skyltar som upplyser om att vägen är olycksdrabbad.

Refuger och fartkameror

Under gårdagens möte kom beskedet att det innan nyår kommer att sättas upp refuger på fyra olycksdrabbade in- och utfarter. Dessa är vid Kullens, Länsväg 647 Hallernaleden, Strandnorum samt Tollenäs.

Tidigare har man fått avslag på ansökan om trafiksäkerhetskameror, kallad fartkamera i folkmun – men ett nytt anslag ger möjlighet till kameror. Processen att sätta upp kamerorna tar dock lite längre tid då man första ska hitta placering, dra fram ström, kameror och installation ska beställas.

Nytt möte i december

I december kommer man ha ett nytt uppföljningsmöte för att diskutera flera åtgärder.