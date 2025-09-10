Tystnad! – Tagning! På onsdagen blev Björholmen en inspelningsplats för nya biofilmen ”Hösten med Göran” med bland andra Peter Magnusson och David Hellenius i rollerna. Filmen är en uppföljare till ”Sommaren med Göran” som sågs av 600 000 biobesökare.

”Sommaren med Göran” hade premiär 2009 och handlar om Göran (Peter Magnusson) som just blivit dumpad, ligger efter på jobbet och i privatekonomin när han får inbjudan till en midsommarfest på västkusten. med sig vän Alex (David Hellenius) och nakenhunden Tingeling. Efter viss övertalning seglar ändå Göran ut till Doddes sommarställe på västkusten där festen ska hållas, tillsammans med Alex och Tingeling

Nu får vi 16 år senare en uppföljare. Denna gång får vi följa med Göran under en höst.

Uppföljaren ”Hösten med Göran” är producerad av Lena Rehnberg (StellaNova Film), som också gjorde ”Sommaren med Göran”, ”Micke & Veronica” och En gång i Phuket.

Den senaste månaden har man sökt statister för att vara med under inspelningen av bröllopsscener på Tjörn – och man behövde många statister. På onsdagen, när scenerna skulle spelas in kom det flera bussar som körde skådespelare och statister ut på de smala och kurviga vägarna ut till Björholmen, där inspelningsplatsen var.

Vädret kunde inte vara bättre för den här typen av scener. Samtidigt som scener spelades in med skådespelarna var det lång väntan för statisterna. I ansökan för att bli statist kan man läsa att man spelar in mellan klockan 06-22.

Christian Wennberg (i vitt) är en av skådepelarna som medverkar i filmen. Han har tidigare medverkat i tv-serier som Gåsmamman, Fartblinda, Andra Avenyn m fl. Christian fyllde år på tisdagen och i sociala medier kan man se hur han njuter av dagen på Orust med besök bland annat hos Hallberg-Rassy i Ellös, Hotell Strana i Hälleviksstrand och ute med Scanfjord i Mollösund och kollade in musselodling.

Imorgon är teamet på en helt annan inspelningsplats och resultat av inspelningarna från Björholmen på Tjörn får vi se när filmen har premiär på bio på juldagen.