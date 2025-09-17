Den här veckan är det nationell trafiksäkerhetsverk med fokus på 70 km/h och över. På tisdagskvällen har polisen haft en trafikkontroll på Tjörnbron vilket resulterade 14 ordningsböter för hastighetsöverträdelser.

Det var vid klockan 21.15 som polisen upprättade trafikkontrollen med fokus på hastighet, Ett antal polispatruller var på plats under dryga två timmar.

-Under den tiden polisen var på plats skrev man ut 14 ordningsböter för hastighetsöverträdelser. Den förare som körde i högst uppmätta hastighet låg i 94 km/h, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Ingen av förarna var över gränsen för hastighetsöverträdelse.

Foto: Arkivbild