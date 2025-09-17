Bristen på yngre kandidater på valsedlarna till helgens kyrkoval i STO-regionen är påfallande stor. På Tjörn finns inte en enda kandidat under 50 år, i Stenungsund och på Orust ett fåtal. Samtidigt går alla partier och valgrupper ut och förklarar att satsningen på ungdomar är en jätteviktig fråga.

En studie av valsedlarna i de tre kommunerna visar också skillnader. I Stenungsund och på Tjörn ställer socialdemokraterna upp under egen partibeteckning men inte på Orust. Centern ställer också upp i Stenungsund och på Tjörn. Gruppen POSK ( Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan) finns i alla tre kommunerna och på Orust deltar Sverigedemokraterna. På Orust finns förutom SD sju lokala grupper i valet.

Partiernas valledare medger att bristen på yngre kandidater ett stort bekymmer. På Tjörn är bristen alltså störst.

Av 53 kandidater på tre valsedlar som gått ut till de röstberättigade finns ingen under 50 år, 29 är över 70 år och 24 mellan 50 och 69. Rent geografiskt dominerar västra Tjörn bland kandidaterna medan färre finns på östsidan av kommunen. Medelåldern bland både s och C:s kandidater är över 70 år medan POSK:s medelålder ligger på 65.

Bland de tre grupper som ställer upp i Stenungsund finns två ledamöter under 50 år och bland toppkandidaterna på Orust i de sju nomineringsgrupperna finns ett par tre kandidater under 50 år.

Bristen på unga kandidater är alltså ett allvarligt bekymmer:

-I allra högsta grad. Tyvärr märker vi samma problem i de allmänna valen. Det är svårt att få in yngre i kyrkoförsamlingarna trots att antalet konfirmander i pastoratet ökar De flesta säger att de inte hinner engagera sig i kyrkligt arbete med jobb, familj och annat. Samtidigt menar vi i partiprogrammet att det är oerhört viktigt att satsa på frågor som berör unga, säger Maud Hultberg valledare för S på Tjörn.

Svante Blidberg förstanamn på centern lista på Tjörn håller med:

-Det är oerhört viktigt att vi jobbar med ungdomsfrågor och att få fler yngre engagerade i kyrkliga frågor. Vi har ändå gjort viktiga satsningar i pastoratet.

Barbro Wiskari talesperson för POSK( partipolitiskt obundna i svenska ,kyrkan) på Tjörn ser samma tendens:

– Det är uppenbart så att vi har för få yngre bland våra kandidater.

Hon betonar liksom övriga valledare i STO-regionen att det är oerhört viktigt att man går och röstar på söndag:

– Vi har på tok för låga röstetal i kyrkovalet generellt och vi ser det som en nyckelfråga att få fler till vallokalerna.

Maud Hultberg konstaterar samtidigt att förtidsröstningen på Tjörn har varit bättre än tidigare. Man har redan flera hundra röstberättigade som förtidsröstat vilket är bättre ön tidigare val.

Enligt uppgifter på riksnivå ligger röstandelen i kyrkovalet på knappt 20 procent av de röstberättigade.