I veckan gick Köksaffären.se Sverige AB, företaget som drivit Electrolux Home-butiken i Stenungsund i konkurs.

Det handlar om tre Electrolux Home-butiker i Västsverige som nu gått i konkurs.

Butikerna i Stenungsund, Varberg och Sisjön har drivits av samme franchisetagare. Ägaren hade tagit över butikerna tidigare, men man har nu fått kasta in handduken.

Skylten på Strandvägen är redan nedplockad.

Konkursförvaltaren säger till Göteborgs-Posten att tillgångarna i butikerna kommer nu att auktioneras ut.