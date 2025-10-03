På fredagseftermiddagen kom larm om en trafikolycka på Hasselbackevägen. Det ska handla om en sammanstötning mellan personbil och en elspark. Förare av bilen ska efter olyckan ha lämnat platsen.

Samtal till 112 kom in strax före klockan 16.

Personbilen ska efter olyckan ha försvunnit från olycksplatsen.

Det minderåriga barn som färdades på elsparken klagar på smärta i ben och handled och avförs med ambulans till sjukhus.

Polis har varit på plats för att ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan som troligen kommer rubriceras smitning från trafikolycksplats och vållande av kroppskada.

Texten uppdateras