På lördagsmorgonen drabbades stora delar av Tjörn och Orust av strömavbrott. Som mest var omkring 9 000 drabbade.

Det var strax efter klockan 09 som strömmen försvann för omkring 9 000 abonnenter på Tjörn och Orust. Vid klockan 09:15 återstod 5 822 abonnenter utan ström.

Felsökning pågår.

Strömmen kan komma och gå under arbetet. I nuläget finns ingen prognos när strömmen kan vara tillbaka igen hos samtliga abonnenter.

På morgonen larmades räddningstjänsten till en transformator vid Sundsby som fått överslag. Ellevio är på plats, om det är orsaken till det omfattande strömavbrottet är inte känt.

Områden som berörs. Karta Ellevio

Texten uppdateras