Klassiska SHELL-skyltarna är nedplockade och ersatta av St1 samtidigt som butiken byggts om och blivit PLOQ. På onsdagen var det stor invigningsfest.

St1 förvärvade merparten av Shells stationsnätverk i Sverige 2010, men först nu när licensperioden går har samtliga 188 stationer profilerats om och blir St1 och Ploq.

Det är 188 bensinstationer i Sverige som ska profileras om till nytt namn och konceptet. Drivmedelspumparna kommer gå under namnet St1 och butikerna under namnet Ploq.

Namnet ”Välkommen in” ersätts av Ploq – med nytt koncept

Sedan ST1/Shell och 7Eleven år 2018 gick skilda vägar har butikerna på Shell-stationer gått under det egna provisoriska namnat ”Välkommen In”, samtidigt som man lanserat den nya butiken och inriktningen – Ploq, som bland annat funnits i Ljungskile under några år. I somras var det Stenungsunds tur att byta kostym.

Konceptet Ploq innebär bland annat att drivmedel och tobak får en mer undanskymd roll – medan mat och dryck får huvudrollen.

-Tanken är en pausyta med plats för att sitta och äta fräsch mat gjord på plats och gott kaffe. Ploq-butikerna är pistagegröna. På toaletterna är väggarna fyllda med landskapsdjur och från högtalaren hörs fågelkvitter.

Tog över för ett år sedan

Evelina Sköld, 41 tog över som franchisetagaren för lite mer än ett år sedan. Butiken, som har 5 anställda ligger vid Industrivägen/Yttre ringleden med bostadsområden, stor fotbollsförening och industrin som närmaste grannar.

Under året har Evelina varit med och byggt om och byggt upp den nya butiken och dess konceptet. Var är den stora skillnaden mot tidigare ”Välkommen hem”?

-Inte jättestor skillnad på sortimentet, mer än att det utökats. Lokalerna är ljusare och fräschare, men annars tror jag våra stamkunder kommer känna igen sig, säger Evelina Sköld.

På torsdagen invigdes nya PLOQ med röda matten och bandklippning.