På torsdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten på Tjörn till Tolleby gällande larm om brand i byggnad – garage.

Larmet kom klockan 14:54.

Det uppges brinna i väggen till ett garage vid en fastighet mittemot bussgaraget i Aröd.

Räddningstjänst från både Stenungsund och Tjörn är larmade tillsammans med ambulans och polis.

8 enhet från räddningstjänsten larmade

-Två enheter är framme och ytterligare sex enheter från räddningstjänsten på väg, uppger SOS Alarm.

Rökutveckling på plats

Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral uppger att man har rökutveckling på plats. Det finn inga uppgifter om att det ska finnas någon form av gasflaskor i lokalerna.

