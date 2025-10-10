På torsdagseftermiddagen besökte en man Systembolagets butik på Stenungstorg. I kassan nekades mannen köp på grund av att han var till synes redan berusad.
Det var vid klockan 14:30 som den törstiga mannen besökte Systembolaget på Stenungstorg, granne med polisstationen.
Till synes var mannen redan innan köp berusad och nekades därför, enligt rutin – att handla och personal bad honom lämna butiken. Mannen ska då ha tagit en flaska vodka, innan han lämnade butiken.
En anmälan gällande ringa stöld är skriven.