På måndagseftermiddagen upptäcktes ett inbrott i en container vid en byggarbetsplats på Tjörn. Från containern saknas ett flertal verktyg och maskiner.

I Gläshed på Tjörn bygger Bryngelssons bygg ett hus där kunden haft inbrott i sin containern under helgen. Inbrott och stöld upptäcktes på måndagseftermiddagen.

Från containern saknas bland annat flertal maskiner av märket Milwaukee te x en betongkap (stor vinkelslip)

En anmälan är gjord via Polisens kontaktcenter 114 14.

Har du sett något? Vet du något om inbrottet?

Kontakta polisen 114 14 eller via Polisens hemsida. Du kan också ringa ägaren 0736803944