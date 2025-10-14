I början av september stannade och kontrollerade polisen ett bil och dess förare på Tjörn. Mannen misstänks för bruk av narkotika och i bilen anträffade även en kniv i samband med kontrollen.
Föraren, en man i 50-årsåldern åtalas nu rattfylleri, ringa narkotikabrott samt brott mot knivlagen.
Provsvar visade att mannen brukat narkotika och spår av detta fanns kvar i blodet under körning. I samband med kontrollen anträffades även en kniv i bilen.
Åklagaren yrkar på dagsböter 120 à 210 kronor. Summa: 25 200 kronor.