Ett vägarbete genom Skärhamn sätter stopp för ordinarie busstrafik genom samhället med start ikväll tisdag. Undantaget är för skolbussar.

På grund av vägarbetet i Skärhamn är den ordinarie busstrafiken mellan torget och Siröd inställd från och med ikväll och fram till minst onsdag kl. 09, men det kan komma att dröja längre.

Skolbussarna (linje 964) till Skärhamn, Rönnäng och Bleket påverkas inte utan kör som vanligt.

Resande med buss uppmanas att hålla sig uppdaterade via Västrafiks hemsida eller app.