På tisdagskvällen inträffade en viltolycka mellan en personbil och en älg vid Hogarondellen, mellan Kållekärr och Skärhamn. En polispatrull passerade olycksplatsen precis efter kollisionen och hjälpte föraren att kalla på en ambulans.

Det var vid klockan 19:40 som förare till en personbil kolliderade med en älg på länsväg 723 i höjd med Hogarondellen.

En polispatrull kom strax efter kollisionen och kunde på plats hjälpa föraren, en man i 20-årsåldern.

Det var mycket glassplitter och mannen blöder från handen. Polispatrullen kallar på en ambulans som kontrollerar och ser över mannens skador på plats.

Bilen fick omfattande skador och var tvungen att bärgas från platsen.

Eftersöksjägare kontaktades för att ta hand om älgen, vars öde inte är känt.