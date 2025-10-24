Polisen Södra Fyrbodal har fått in två anmälningar gällande bedrägeri. I båda fallen har äldre personer blivit uppringda och ett fall har bedragare kommit över 165 000 kronor.

På torsdagen fick polisen in två anmälningar via PKC, Polisens Kontaktcenter 114 14 gällande bedrägeri. I båda fallen har äldre personer blivit uppringda och vilseledda under samtalet och bedragare har lyckats komma över större summor pengar.

Vilseledda att ladda ner program till datorn

I det första fallet handlar det om ett äldre par i 80-90 årsåldern som blir uppringda av någon som uppger att de har köpt eller hyrt något. När paret berättar att de inte gjort detta ska den som ringer erbjuda sig att häva avtalet och säger också att deras bank, i detta fallet SEB ska ringa upp senare under dagen.

Senare under dagen ringer någon som utger sig för att vara från SEB. Under samtalet blir de vilseledda och lämnar ut kontouppgifter och blir också uppmanade att ladda ner ett program till sin dator, vilket man gör. Efter samtalet upptäcker man att det saknar 165 000 kronor från deras bankkonto.

– Här ser vi ett nytt modus. Man blir inte direkt kopplad till ”säkerhetsavdelningen” eller uppmanas att logga in eller lämna uppgifter, vilket är vanligt under samtalen. Här avslutas samtalet och någon annan ringer senare upp för att fullborda bedrägeriet, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Fick samtal från ”Klarna”

Under dagen fick polisen in ytterligare en anmälan där en äldre person på Tjörn blivit uppringd av någon som utger sig att ringa från Klarna. Man berättar att ett köp har gjorts hos Elgiganten och när vederbörande uppger att det inte stämmer erbjuds hjälp att häva köpet. Under samtalet har personen vilseletts att lämna uppgifter som gör att bedragaren kommer över 13 500 kronor.

I båda fallen har en anmälan gällande bedrägeri gjorts.

Polisens uppmaning

-Lägg på luren och ring upp företaget, myndigheten eller den som påstår sig ringa istället om du är osäker. Bedragare är skickliga och hittar hela tiden nya sätt att manipulera och försöka lura den de ringer. På polisens hemsida finns mycket information om hur man kan undvika att bli lurad, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Polisen tar varje år emot över 193 000 polisanmälningar om bedrägerier – I snitt handlar det om 22 anmälningar per timme. Under 2022 ökade antalet anmälda telefonbedrägerier med 86 procent jämfört med föregående år och brottsvinsterna i dessa brott uppgår till 619 miljoner kronor under samma period.