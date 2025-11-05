Styrelserna för Tjörns kommunala bolag har utsett Malin Krantz till ny verkställande direktör för Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Måltids AB. Malin arbetar i dag som kommundirektör i Uddevalla kommun och ersätter Solbritt Törnqvist som går i pension.

Malin har gedigen erfarenhet av kommunalt arbete. Hon är i grunden ekonom och har de senaste 15 åren haft befattningar som både förvaltningschef och nu senast som kommundirektör för Uddevalla kommun. Hon har även erfarenhet av bolagsarbete som VD för Uddevalla kommuns moderbolag samt Uddevalla skolskjuts.

Hedrad och glad

– Jag är hedrad och glad över att Tjörns kommun med bolag välkomnar mig som VD. Jag ser mycket fram emot att vara med och utveckla verksamheterna, säger Malin Krantz i ett pressmeddelande.

Malin tillträder sin tjänst den 5 februari 2026 och ersätter nuvarande VD Solbritt Törnqvist som går i pension vid årsskiftet. Fram till dess att Malin tillträder sin tjänst har Katarina Hillberg utsetts till tillförordnad VD för Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB, och Anneli Jonsén är fortsatt tillförordnad VD för Tjörns Måltids AB.

Foto: NYHETERsto/Uddevalla kommun