På torsdagskvällen kom larm om en trafikolycka på mellan Vallhamnsrondellen och Kållekärr på Tjörn. Förare till en skåpbil har kolliderat med en älg.
Larmet kom klockan 18:48.
Räddningstjänst och ambulans larmades till platsen. Ambulanssjukvården kontrollerade föraren som inte behövde åka med fortsatt vård.
Under räddningsarbetet var det begränsad framkomlighet på platsen.
Vid klockan 19:30 har samtliga utryckningsfordon lämnat platsen. Fordonet står på en bussficka och bärgning pågår. Fordonet har fått kraftiga skador bland annat form av krossad framruta.
Älgens dog i samband med olyckan.