Förutsättningarna för små företag i Stenungsund är bättre än i de flesta andra kommuner i landet. Stenungsunds placerar sig på plats 44 bland landets 290 kommuner och toppar listan i länet. Samtidigt så klättrar Orust kommun 52 placeringar medan Tjörns kommun tappar 19 placeringar. Det visar årets SmåföretagarIndex från Småföretagarnas Riksförbund.

För sjätte året presenteras i dag SmåföretagarIndex från Småföretagarnas Riksförbund. Den unika kartläggningen visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga kommuner.

Stenungsund är rankad som nummer 44 bland landets 290 kommuner. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner. Dessutom förbättrar Stenungsund sin rankning med 13 placeringar jämfört med fjolårets 57:e plats.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader och vårt SmåföretagarIndex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Ghassan Ghaziri.

Syftet med rankningen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Så placerar sig STO-kommunerna

Av kommunerna i Västra Götalands län har Stenungsund bäst förutsättningar för småföretagare. Kommunen landar på plats 44 av 290. Gullspång ligger lägst i länet (plats 283 i hela landet). Stenungsund placerar sig bättre än samtliga fyra grannkommuner.

Tjörn är rankad som nummer 178 bland landets 290 kommuner. Tjörn tappar 19 placeringar från fjolårets 159:e plats.

Orust är rankad som nummer 168 bland landets 290 kommuner. Orust förbättrar sin rankning med 52 placeringar jämfört med fjolårets 220:e plats.

Utmaningar och möjligheter i Stenungsund

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Stenungsund ligger bättre till än snittet i åtta av dessa och sämre i en.

Det är framför allt andelen företagsamma, kommunens välfärdsåtagande och skolsystemet som drar upp kommunens betyg, medan kapitalförsörjningen är en relativ svaghet.

Stora skillnader mellan kommuntyper

SmåföretagarIndex visar att de bästa villkoren för företagande finns i landsbygdskommuner med en stark turismsektor, i mindre städer och i större städer. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism och i pendlingskommuner nära mindre stad.

Rankingen toppas i år av Danderyds kommun i Stockholms län, följt av fjolårsettan Kungsbacka och Vellinge.

Årets studie visar att de glesbefolkade kommunerna tappar, medan de mera tätbefolkade stärker förutsättningarna för företagande. Traditionellt har mindre folktäta kommuner delvis kompenserat en svagare inhemsk marknad med ett bättre bemötande av de lokala företagen, men den här fördelen har minskat. Storstädernas företagsklimat dras å andra sidan ned av förekomsten av kriminalitet.

De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg.

Stenungsund är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en pendlingskommun nära storstad. Det finns sammanlagt 43 sådana kommuner. Stenungsund klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad nummer 18 av 43.

– Det måste bli tryggare, enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige. Mycket hänger på att regeringen och politiken agerar, säger Ghassan Ghaziri, Småföretagarnas Riksförbund.