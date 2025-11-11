Natten till tisdag stannade och kontrollerade polisen förare till en bil i Kållekärr. Föraren blåste positivt och togs med för bevisprovtagning.

Det var vid klockan 01:15 som en polispatrull stannade och kontrollerade föraren till en personbil. Föraren blåser positivt i polisens sållningsinstrument och togs med för provtagning.

Föraren, en man i 20-25 årsåldern togs med för bevisprovtagning, vilket visar över gränsen för grovt rattfylleri.

En anmälan gällande grovt rattfylleri är skriven. Körkort omhändertogs på plats.