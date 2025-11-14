På torsdagskvällen fick polisen flera samtal från personer som blivit beskjutna med grön laser i Hallerna. När polis kommer till platsen blir de själva beskjutna.

Det första samtalet kom vid klockan 19:10.

-En inringare larmar om att någon skjuter med grön laser mot förbipasserande på Pressarevägen. Det ska handla om unga personer., skriver polisen på sin hemsida.

Patrull åker till platsen för kontroll utan att påträffa någon misstänkt.

Polispatrull beskjutna med grön laser

-Vid 20:30-tiden hör en idrottsledare vid Hallernaskolan av sig om att någon skjutit grön laser in i en idrottshall i området. När patrull kontrollerar närområdet blir de själva beskjutna av laser. Samtliga i patrullen uppges ha fått det i ögonen och ska kontrolleras av vårdpersonal.

En anmälan om misshandel samt brott mot strålskyddslagen är upprättad.

Det finns ännu ingen misstänkt.