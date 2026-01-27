På tisdagsförmiddagen larmades väktare och polis till ett boende utanför Stenungsund. En boende var utåtagerande mot personalen och även väktare ska ha blivit slagen.

Det var vid klockan 10:30 som väktare och polis larmades till boendet utanför Stenungsund.

En boende ska ha varit utåtagerande och personal ska ha blivit slagen så blodvite uppkom. Även väktare som larmats till boendet ska ha blivit slagen.

Polis har varit på plats och hört inblandade.

-Det är två kollegor på boendet som blivit utsatta. Mannen ska bland annat ha tagit strypgrepp på dom, slitit sönder kläder och ett par glasögon är förstörda, säger Jennifer Last, Polisens Presstalesperson till NYHETRsto.

Det fanns inget behov av ambulans på platsen.

-Två anmälningar gällande misshandel och en anmälan gällande skadegörelse är skriven, säger Jennifer Last.

Någon anmälan från väktaren är inte gjord i skrivande stund.