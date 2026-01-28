På tisdagskvällen försökte polisen stanna och kontrollera en elsparkcykel och dess förare på Kristinedalsvägen i Stenungsund. Föraren ville först inte stanna men kör strax efter omkull.

Händelsen inträffade vid klockan 22:17.

En patrull försöker stoppa en elsparkcykel för kontroll på Kristinedalsvägen. Mannen som framför elsparken vill initialt inte stanna och polisen springer efter. Kort efter kör föraren av elsparkcykel omkull och kan säkras.

Inga personskador.

Elsparkens effekt uppges vara högre än tillåtet och fordonet då klassas som moped alternativt motorcykel.

– Man kunde på plats uppmätta en hastighet på minst 45 km/h, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Anmälan gällande olovlig körning upprättas.