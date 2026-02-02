Hotellkoncernen Strawberry genomför under 2026 sin största renoveringssatsning hittills i Sverige. Totalt investeras över 400 miljoner kronor, varav omkring 150 miljoner kronor avser projekt i Stockholm, Göteborg, Malmö – och Stenungsund.

Satsningen sker i en period då byggbranschen på flera håll bromsar in, men Strawberry väljer i stället att investera i befintliga hotellfastigheter. Arbetet fokuserar på renoveringar och uppgraderingar med cirkulära metoder, där återbruk av material prioriteras.

I Stenungsund är det Stenungsbaden Yacht Club, som är en av kommunens större hotell- och konferensanläggningar som kommer renoveras. Anläggningen har funnits sedan början av 1960-talet och har under åren byggts ut i flera etapper i takt med att besöksnäringen utvecklats i området.

Stenungsbaden har länge haft en roll som konferens- och mötesplats i regionen, med närhet till Göteborg och den västsvenska industrikusten. Hotellet har genomgått flera förändringar sedan starten, i takt med förändrade krav på boende, konferens och arbetsresor.

Strawberry uppger att investeringarna ska bidra till att stärka regionens hotellkapacitet och möta efterfrågan från både affärsresenärer och besöksnäringen. Renoveringarna väntas även innebära uppdrag för regionala bygg- och hantverksföretag.

Exakt hur omfattande renoveringen blir i Stenungsund har ännu inte presenterats. Projekten är planerade att genomföras under 2026.