Polisen har tagit emot en anmälan gällande bedrägeri efter att en person på Tjörn fått ett SMS som såg ut att komma från Kjell&Co – följt uppmaning i meddelandet och ringde upp numret. Under samtalet vilseleds personen att godkänna ett betalningar på sammanlagt 38 000 kronor.

Personen är i 70-75 årsåldern.

Enligt anmälan fick den drabbade ett sms som uppgav sig komma från ett Kjell&Co. Personen följde uppmaningen i meddelandet och ringde upp det nummer som angavs. Under samtalet vilseleds personen att godkänna flera betalningar med en total summa på 38 000 kronor.

En anmälan gällande bedrägeri är skriven.

Den här typen av bluffmeddelanden är inte unik. Falska meddelanden utger sig för att komma från etablerade företag i syfte att få mottagaren att ringa upp eller klicka på länkar.

Polisen uppmanar allmänheten att vara vaksam på sms eller samtal som begär verifieringar, betalningar eller att man ringer upp okända nummer. Om du är osäker på om ett meddelande är äkta bör du först kontrollera med företaget via dess officiella kontaktkanaler innan du agerar.

Polisen tar varje år emot över 193 000 polisanmälningar om bedrägerier – I snitt handlar det om 22 anmälningar per timme. Under 2022 ökade antalet anmälda telefonbedrägerier med 86 procent jämfört med föregående år och brottsvinsterna i dessa brott uppgår till 619 miljoner kronor under samma period.