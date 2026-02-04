En man från Stenungsund har åtalats vid Uddevalla tingsrätt, misstänkt för smuggling av explosiva varor efter att ett större parti fyrverkerier från Polen stoppats i samband med införsel till Sverige.

Mannen är i 45-årsåldern. Händelsen inträffade i mars 2025 vid en postterminal i Malmö, där Tullverket stoppade en försändelse från Polen som var adresserad till mannen.

732 tillståndspliktiga explosiva varor

Enligt åklagaren ska mannen tillsammans och i samförstånd med annan ha fört in 732 tillståndspliktiga explosiva varor, bland annat smällare, knallskott och raketer, utan att anmäla detta till Tullverket. De explosiva varorna ska ha skickats från Polen och kräver särskilt tillstånd för införsel till Sverige.

Åklagaren menar att gärningen begåtts med uppsåt och att mannen därmed brutit mot gällande regler för införsel av explosiva varor. I andra hand yrkas ansvar för olovlig införsel, om tingsrätten skulle bedöma att gärningen skett av grov oaktsamhet.

Förnekar brott

Mannen har vid förhör medgett händelseförloppet men förnekar brott.

Som bevisning åberopas bland annat beslag av varorna, fotografier, yttrande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt uppgifter om betalningar och försändelsens ursprung.

I januari åtalades en man på Orust för liknande brott efter att ha försökt smuggla in 30 tillståndspliktiga smällare från Polen till Sverige. Även det paketet fastnade i postterminalen i Malmö.

Bild: Arkiv/NYHETERsto