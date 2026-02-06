En kväll – två konserter. Sommarens konsert på Stenungsbaden Yacht Club blir med Orup och Danny Saucedo.

Evenemanget arrangeras av Nöjet Konsert, som sedan flera år tillbaka genomför återkommande sommarkonserter på Stenungsbaden. Platsen har etablerats som en återkommande konsertarena på västkusten med publik från både närområdet och andra delar av landet.

– Vi har en väldigt fin tradition på Stenungsbaden, där publiken verkligen tagit konserterna till sitt hjärta. Att få presentera Orup och Danny Saucedo under samma kväll här känns både exklusivt och helt rätt för platsen, säger Björn Nohlgren, Nöjet Konsert.

Orup

Orup är en av Sveriges mest inflytelserika och folkkära popartister, med en karriär som sträcker sig över flera decennier. Sommaren 2026 ger han sig ut på sin första sommarturné som soloartist på 14 år, och kommer till Stenungsbaden tillsammans med ett niomannaband, vilket bäddar för en konsertkväll präglad av musikalisk bredd, energi och allsång.

Med låtar som ”Stockholm”, ”Då står pojkarna på rad”, ”Regn hos mig” och ”Magaluf” fortsätter han att locka publik över generationsgränser och göra varje konsert till en självklar liveupplevelse – senast visat genom den hyllade krogshowen och efterföljande Sverigeturnén 2025.

Senast Orup var i vårt område var när han tilldelades Orusts Stora Evert Taubepris 2024

Danny Saucedo

Danny Saucedo är en av Sveriges mest etablerade och uppskattade liveartister, känd för sina energifyllda konserter och starka publikkontakt. Med flera hyllade shower, utsålda spelningar runt om i landet och en lång rad hits har Danny byggt upp ett rykte som en fullfjädrad entertainer.

Publiken kan räkna med låtar som ”Brinner i bröstet”, ”Dör för dig”, ”Snacket på stan”, ”In the Club” och ”Amazing” – framförda med tempo, närvaro och ett tydligt fokus på att skapa feststämning.

Biljetter släpps på måndag

En kväll – två konserter med Orup och Danny på Stenungsbaden är den 7 augusti.

Biljetterna till konserten släpps måndag den 9 februari klockan 10.00.