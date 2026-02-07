På lördagskvällen gör Brandsta City Släckers comeback i Melodifestivalen. Men vad är väl ett tv-framträdande inför några miljoner tittare jämfört med att stå på scen på Svanesundsfestivalen i sommar.

Brandsta City Släckers slog igenom i början av 2000-talet efter sitt deltagande i Melodifestivalen 2002 med låten Kom och ta mig. Året därpå tävlade bandet igen, då med bidraget 15 minuter. Gruppen blev snabbt uppmärksammad för sin kombination av rockmusik och humor, samt ett tydligt scenuttryck där brandmansuniformerna blivit ett kännetecken.

Bandet är känt som en energisk liveakt och har under åren spelat på festivaler och evenemang runt om i landet. De är även invalda i Melodifestivalens Hall of Fame.

På lördagskvällen tävlar Brandsta City Släckers i Melodifestivalen med låten Rakt in i elden, en låt som med stor sannolikhet kommer att finnas på spellistan även i Svanesund i sommar.

Klara artister

Sedan tidigare är Drängarna, Micke Syd & Tommy Ekman, Dom första, Rivstart, Tomas DiLeva och Sean Banan klara för festivalen.

Det blir även lokala inslag på scen.

Ramiz x Melvin är en musikduo från STO som skapar modern hiphop med inslag av melodisk pop och energifylld elektronisk musik. Musiken kännetecknas av catchiga refränger, texter att relatera till och en stark live-energi som engagerar publiken. Hittills har duon släppt sex singlar som fått ett gott mottagande.

6 000 besökare i år

Årets festival lockade omkring 6 000 besökare, och intresset inför 2026 års upplaga är redan stort.

– Vi har redan sålt över 300 festivalpass till nästa år, berättar Niklas Jigberg.

Nyhet – nattbussar

En nyhet inför Svanesundsfestivalen 2026 är att nattbussar sätts in för att ta besökarna hem efter kvällarna. Bussarna kommer att gå till både Henån och Stenungsund, och biljetter bokas via festivalens hemsida.

Svanesundsfestivalen arrangeras som vanligt sista helgen i juli. Biljetter via Tickster.