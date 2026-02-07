På lördagen misstänks en man ha stulit varor från en secondhandbutik i Stenungsund. Personal uppmärksammade händelsen och följde efter mannen i väntan på polis.

Händelsen inträffade vid klockan 14.30 på PRIO Secondhand.

En man ska i butiken ha plockat på sig varor utan att betala. Personal uppmärksammade mannen då han tidigare varit inne i butiken och man i efterhand, via övervakningskameror, sett att varor saknats efter hans besök.

Efter mannens besök lördagen kontrollerade personalen snabbt kameraövervakningen. I samband med detta larmades polis, samtidigt som butiksägaren följde efter mannen som lämnat platsen till fots.

-Mannen, som är i 45-årsåldern, kunde kort därefter, klockan 14:52 anträffas i närområdet och kontrolleras av polis, säger Fredrik Svedemyr, Polisens Presstalesperson.

Butiken fick tillbaka sina varor och en anmälan är upprättad gällande ringa stöld.