Den här veckan har polisen en av sina nationella trafikveckor. Den här gången är det en insats med extra fokus på kontroller av yrkestrafiken. Syftet är att öka trafiksäkerheten och bidra till Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Under kontrollveckan lägger polisen extra tid på att granska att yrkesfordon är i gott skick, inte är överlastade och att lasten är korrekt säkrad. Även kör- och vilotider kontrolleras.

– Att säkerställa att det sitter utvilade förare bakom ratten är avgörande för säkerheten på våra vägar, säger Erling Andersson, poliskommissarie vid Nationella operativa avdelningen.

Annan brottslighet kan upptäckas

I samband med kontrollerna ser polisen även över körkortsbehörigheter, nykterhet, hastighetsefterlevnad samt olaga cabotage. Även annan brottslighet kan uppmärksammas i samband med insatsen.

– Den här trafikveckan handlar främst om kontroller av yrkestrafiken, men det utesluter inte att vi även upptäcker annan brottslighet som till exempel efterlysta personer, vapen, ammunition eller narkotika samt naturligtvis andra trafikrelaterade företeelser, säger Erling Andersson.

Många kör för fort

Trafikverket lyfter vikten av att hålla skyltad hastighet.

– Det går för fort på våra vägar. Varje år omkommer omkring 60–70 personer i arbetsrelaterade trafikolyckor i Sverige, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket.

Hon framhåller att säkra transporter är en viktig arbetsmiljöfråga och att arbetsgivare har ett ansvar att arbeta förebyggande med trafiksäkerhet.

Om polisens trafikveckor

Varje år genomför polisen tio trafikveckor med olika fokus som hastighet, nykterhet, brott på väg och yrkestrafik som ett led i trafiksäkerhetsarbetet. Syftet är att uppnå målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafikmiljön. Mellan den 9 och 15 februari ligger fokus på yrkestrafik.

Foto: Arkivbild/NYHETERsto