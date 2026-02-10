I den tidigare restauranglokalen på Stenungstorg pågår just nu ett omfattande renoveringsarbete. Det spacklas, bankas och skruvas när Brasserie Bryggan förbereder sin etablering i de lokaler där Bistro Beo tidigare huserade.

Sedan i september har den tidigare restaurangen stått tom, men nu är arbetet i gång med att få både interiör och utrustning på plats. Målet är att kunna öppna den nya restaurangen under våren, om tidsplanen håller.

För Brasserie Bryggan väntar ett nytt koncept i lokalerna. Restaurangen kommer att ha en tydlig västkustprofil med fokus på fisk och skaldjur, men även kött kommer att finnas på menyn.

Närheten till gästhamnen som närmaste granne öppnar också möjlighet att servera frukost samt erbjuda färdiga matkorgar.

Ägarna bakom satsningen har sedan tidigare erfarenhet av restaurangverksamhet, bland annat från Fjällbackaområdet.

Tanken var från början att öppna i början av mars, men bland annat en mindre vattenläcka i lokalerna gjorde att planerna drog ut på tiden. Om allt nu fortlöper enligt plan hoppas man kunna slå upp portarna senare under våren.

Mitt under renovering och uppbyggnad av den nya restaurangen rekryterar man också köks- och serveringspersonal.

Den som vill följa arbetet med att bygga upp den nya restaurangen kan göra det via Brasserie Bryggans konto på Instagram.

Foto: NYHETERsto samt Brasseri Bryggans Instagram.