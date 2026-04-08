Bedrägeriförsök – Falska “Postkodmiljonären” ville betala ut vinst

En kvinna på Orust utsattes nyligen för ett misstänkt bedrägeriförsök efter att ha blivit uppringd av en man som utgav sig för att ringa från Postkodmiljonären. En anmälan gällande försök till bedrägeri är upprättad.
I samtalet uppgav mannen att kvinnan hade vunnit en summa pengar samt skulle få handdukar. För att kunna ta del av vinsten försökte mannen få henne att höja beloppsgränsen för Swish.
Kvinnan fattade misstankar och avslutade samtalet.
Efteråt kontaktade hon själv Postkodlotteriet och fick då bekräftat att det rörde sig om ett bedrägeriförsök.
Tillvägagångssättet stämmer överens med tidigare händelser där bedragare utger sig för att representera Postkodlotteriet och försöker lura till sig pengar eller känsliga uppgifter genom att påstå att mottagaren har vunnit en vinst.
Om man vinner skickas ett meddelande via brev, sms eller mejl. Officiella vinstsamtal från Postkodlotteriet kommer från deras kundservicenummer eller från tv-produktionsbolaget som de samarbetar med. Är man det minsta osäker – lägg på luren och ring till kundtjänst.
En anmälan om försök till bedrägeri har upprättats.
Polisen tar varje år emot över 227 000 polisanmälningar om bedrägerier – i snitt handlar det om cirka 26 anmälningar per timme. Bedrägerier via telefon och internet är en av de brottstyper som ökar mest i Sverige och brottsvinsterna från dessa brott uppskattas till över 6 miljarder kronor varje år.
