22 fartsyndare åkte fast – ”100 km/h på 60-väg nära skola”

Under onsdagen genomförde polisen trafikkontroller med fokus på hastighet på flera platser i Stenungsund. Sammanlagt 22 ordningsböter för hastighetsöverträdelser skrevs ut.
Polisen valde att under onsdagen upprätta två trafikkontroller i Stenungsund med fokus på hastighet.
På förmiddagen, mellan klockan 09:00 och 10:30, kontrollerades trafiken på länsväg 650 i höjd med golfbanan i Spekeröd, inte långt från skolan. På den aktuella sträckan gäller 60 km/h.
Under den tiden polisen var på plats utfärdades 10 ordningsböter. Den högsta uppmätta hastigheten var 100 km/h och ett körkort omhändertogs.
En ordningsbot var fjärde minut
Senare under eftermiddagen flyttades kontrollen till Göteborgsvägen vid Circle K, där polisen stod mellan klockan 15:00 och 15:45. Där utfärdades ytterligare 12 ordningsböter – vilket motsvarar en bot var fjärde minut. Den högsta uppmätta hastigheten där var 67 km/h.
-Göteborgsvägen är en olycksdrabbad plats där vi regelbundet har kontroller, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.
