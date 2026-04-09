Hjärtstartare flyttar in i 112-appen

112-appen får en ny funktion som kan bli avgörande i akuta lägen. Nu går det att direkt se var närmaste hjärtstartare finns.
Vid ett plötsligt hjärtstopp är tiden helt avgörande. Den som drabbas behöver snabbt få hjälp – och i första hand ska man alltid ringa 112 och följa operatörens instruktioner. Som ett komplement införs nu en ny kartfunktion i appen som visar var närmaste hjärtstartare är placerad.
– Genom att göra publika hjärtstartare lättare att hitta, hoppas vi att fler ska vara bättre förberedda vid ett hjärtstopp. Förhoppningen är att det ska bidra till snabbare hjälpinsatser i ett tidigt skede så att fler liv går att rädda, säger Rebecka Andreasson Lindin, tjänsteansvarig för 112-appen på SOS Alarm.
Den nya funktionen bygger på uppgifter från Hjärtstartarregistret. Alla hjärtstartare som är registrerade där blir nu synliga direkt i appen via en kartvy.
Uppdateringen rullas ut i version 1.18 av 112-appen och blir tillgänglig för både Android och iPhone-användare under den kommande veckan.
Hjärtstartarregistret är frivilligt och bygger på att ägare själva registrerar sina enheter.
– Ju fler som anmäler innehav av en hjärtstartare till Hjärtstartarregistret, desto bättre blir karttäckningen – och därmed också möjligheten att rädda liv, säger Bodil Berggren, generalsekreterare på HLR-rådet.
App med 1,8 aktiva användare
112-appen har i dag omkring 1,8 miljoner aktiva användare och är en del av Sveriges civila beredskap. Förutom att nå nödnumret ger appen även information om pågående händelser, VMA och instruktioner för hjärt-lungräddning.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
