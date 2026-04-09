Hjärtstartare flyttar in i 112-appen

112-appen får en ny funktion som kan bli avgörande i akuta lägen. Nu går det att direkt se var närmaste hjärtstartare finns.

Vid ett plötsligt hjärtstopp är tiden helt avgörande. Den som drabbas behöver snabbt få hjälp – och i första hand ska man alltid ringa 112 och följa operatörens instruktioner. Som ett komplement införs nu en ny kartfunktion i appen som visar var närmaste hjärtstartare är placerad.

– Genom att göra publika hjärtstartare lättare att hitta, hoppas vi att fler ska vara bättre förberedda vid ett hjärtstopp. Förhoppningen är att det ska bidra till snabbare hjälpinsatser i ett tidigt skede så att fler liv går att rädda, säger Rebecka Andreasson Lindin, tjänsteansvarig för 112-appen på SOS Alarm.

Den nya funktionen bygger på uppgifter från Hjärtstartarregistret. Alla hjärtstartare som är registrerade där blir nu synliga direkt i appen via en kartvy.

Uppdateringen rullas ut i version 1.18 av 112-appen och blir tillgänglig för både Android och iPhone-användare under den kommande veckan.

Hjärtstartarregistret är frivilligt och bygger på att ägare själva registrerar sina enheter.

– Ju fler som anmäler innehav av en hjärtstartare till Hjärtstartarregistret, desto bättre blir karttäckningen – och därmed också möjligheten att rädda liv, säger Bodil Berggren, generalsekreterare på HLR-rådet.

App med 1,8 aktiva användare

112-appen har i dag omkring 1,8 miljoner aktiva användare och är en del av Sveriges civila beredskap. Förutom att nå nödnumret ger appen även information om pågående händelser, VMA och instruktioner för hjärt-lungräddning.