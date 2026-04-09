KAJ till Sparbankskalaset på Orust – Ska inte ”Bara bada bastu”

Fjolårets melodifestivalvinnare KAJ kommer till Orust – och tar med sig bastufebern till Ellösparken. Detta när Sparbankskalaset intar Ellösparken i maj.

Den 9 maj mellan klockan 11.00 och 16.00 arrangeras Sparbankskalaset i Ellös, en familjedag med fri entré där besökare kan räkna med både underhållning, aktiviteter och scenframträdanden.

Som avslutning på dagen kliver KAJ upp på scen – trion som tog hem Melodifestivalen 2025 med låten ”Bara bada bastu”. Ett framträdande som väntas locka både unga och äldre till parken.

– Sparbankskalaset är ett av våra sätt att ge tillbaka. Vi vill skapa en dag där människor möts, har roligt och känner stolthet över det vi har tillsammans här på Orust, säger Mikael Gustafsson, vd för Orusts Sparbank.

Under dagen erbjuds en rad aktiviteter för hela familjen.

Det blir bland annat ansiktsmålning, ballongvikning, popcorn, tipspromenad och tävlingar i corn hole. Bankens maskot Ella finns på plats och räddningstjänsten gör också ett besök.

På scen väntar dessutom magi med Isidor Olsbjörk och den uppskattade Spara och Slösa-musikalen. För den som blir hungrig finns foodtrucks på området.

Men det är framför allt avslutningen som sticker ut – när KAJ intar scenen och sätter tonen för en dag där Orustborna bjuds in till fest.

Foto: Kaj – Erik Åhman / Ellös – NYHETERsto