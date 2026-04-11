Kvinna slagen i bakhuvudet

På fredagen larmades polis till en bostad i STO-området efter uppgifter om en misshandel i en relation.
Larmet kom under kvällen.
En kvinna misstänks ha slagit en annan kvinna i bakhuvudet. Polis åkte till platsen och genomförde utredningsåtgärder. En kvinna greps misstänkt för misshandel.
Det finns inga uppgifter om att ambulans behövt tillkallas i samband med händelsen.
Händelsen utreds som våld i relation.
Denna nyhet kan Du läsa helt utan kostnad
- Våra lokala nyheter är alltid utan betalvägg!
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
Rättelse - Medieetik - Tipsa oss!
Vad händer i din närhet? Tipsa oss!
Tipsa oss om händelser/blåljus - redaktionen@nyhetersto.se eller via formuläret nedan. Tänk på att tips är en färskvara.