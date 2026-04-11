Kvinna slagen i bakhuvudet

På fredagen larmades polis till en bostad i STO-området efter uppgifter om en misshandel i en relation.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 11 april 2026 08:37 | Uppdaterad: 11 april 2026 08:38

Larmet kom under kvällen.

En kvinna misstänks ha slagit en annan kvinna i bakhuvudet. Polis åkte till platsen och genomförde utredningsåtgärder. En kvinna greps misstänkt för misshandel.

Det finns inga uppgifter om att ambulans behövt tillkallas i samband med händelsen.

Händelsen utreds som våld i relation.

Hit kan du vända dig

Polisen
Ring 114 14 för anmälan och tips. Ring 112 vid akut larm eller vid fara för liv och hälsa.

Kvinnofridslinjen
Ger stöd till dig som är utsatt eller utsatts för våld och hot. Tjänsten är nationell. Numret är 020-50 50 50. Läs mer på www.kvinnofridslinjen.se

Kvinnojourer
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld – www.unizon.se.

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
På deras hemsida finner du kontakt med din närmsta lokala jour. www.roks.se

Kvinnojouren Stenungsund
0303-846 79

Brottsofferjouren
Personer kan få stöd för utsatthet av misshandel, olaga hot, sexualbrott, grov kvinnofridskränkning, rån eller stöld. Jourerna finns lokalt. Om det behövs kan även brottsoffer få hjälpinstanser i linje med psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Ring 0200-21 20 19 eller gå in på deras hemsida för att se närmsta kontakt www.brottsofferjouren.se.

Rikskriscentrum
Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor. Läs mer på deras hemsida www.rikskriscentrum.se.

Tjejjouren Väst
Nätbaserad verksamhet som vänder sig till alla som identifierar sig som tjej i ålder 12-20 år. – www.tjejjourenvast.se

På vår sida /Viktiga Nummer/ finns fler kontaktuppgifter till hjälporganisationer.


