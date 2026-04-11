Kvinna slagen i bakhuvudet

Polisen

Ring 114 14 för anmälan och tips. Ring 112 vid akut larm eller vid fara för liv och hälsa.

Kvinnofridslinjen

Ger stöd till dig som är utsatt eller utsatts för våld och hot. Tjänsten är nationell. Numret är 020-50 50 50. Läs mer på www.kvinnofridslinjen.se

Kvinnojourer

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld – www.unizon.se.

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

På deras hemsida finner du kontakt med din närmsta lokala jour. www.roks.se

Kvinnojouren Stenungsund

0303-846 79

Brottsofferjouren

Personer kan få stöd för utsatthet av misshandel, olaga hot, sexualbrott, grov kvinnofridskränkning, rån eller stöld. Jourerna finns lokalt. Om det behövs kan även brottsoffer få hjälpinstanser i linje med psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Ring 0200-21 20 19 eller gå in på deras hemsida för att se närmsta kontakt www.brottsofferjouren.se.

Rikskriscentrum

Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor. Läs mer på deras hemsida www.rikskriscentrum.se.

Tjejjouren Väst

Nätbaserad verksamhet som vänder sig till alla som identifierar sig som tjej i ålder 12-20 år. – www.tjejjourenvast.se

