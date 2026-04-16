Åtalas efter bankomathändelse i Henån – Misstanken: Stal 200 kronor från äldre man

En man i 30-årsåldern åtalas efter händelsen vid en bankomat i Henån på Orust början av året, där en äldre man blev av med kontanter i samband med ett uttag.

Händelsen inträffade is lutet av januari 2026 i Henån och rubricerades först som ett rån.

Den nu åtalade mannen misstänks för att ha tagit 200 kronor direkt från den äldre mannen vid bankomaten på Hamntorget. Tillgreppet ska ha skett i direkt anslutning till uttaget och genom att mannen knuffade till den äldre mannen.

Den misstänkta mannen kunde gripas i området samma dag och anhölls senare under eftermiddagen, mannen frigavs sedan dagen efter.

Den misstänkta mannen medger delar av händelseförloppet men förnekar att han ska ha använt våld. Händelsen rubricerades initialt som rån, men har senare ändrats och bedöms som stöld.

Den misstänkta mannen åtalas även för ringa narkotikabrott. Provtagning som togs samma dag som händelsen vid Hamntorget i Henån visade att mannen brukat cannabis. Mannen har i detta fall erkänt.