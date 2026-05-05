Döms efter ingrepp i strandskyddat område

En man i 60-årsåldern från Orust döms efter att ha utfört åtgärder i strandskyddat område utan tillstånd.

Under en längre period mellan 2021 och 2023 ska mannen bland annat fällt träd, röjt vegetation och utfört markarbeten vid en bäck samt uppfört en byggnad inom strandskyddat område.

Mannen har uppgett att delar av arbetet gjordes för att hantera ett bäverdämme och minska risken för översvämning, samt att han trodde att vissa åtgärder var tillåtna. Tingsrätten bedömer dock att åtgärderna utförts utan dispens och att de haft en tydlig påverkan på naturmiljön.

Domstolen slår fast att ingreppen har förändrat livsvillkoren för djur- och växtarter i området.

Mannen döms för två fall av brott mot områdesskydd.

Påföljden blir 60 dagsböter á 50 kronor, totalt 3 000 kronor. Han ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Domen kan överklagas.