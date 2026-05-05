Rökutveckling från skåpbil på camping

På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till Surfvikens camping.

Larmet kom in klockan 14.57.

Enligt initiala uppgifter rör det sig om rökutveckling från en skåpbil ombyggd till husbil. Det ska ha varit någon form av brand i fordonet men den var inte övertänd när räddningstjänst kom fram.

– Det är rökutveckling från en skåpbil och vi har påbörjat släckning, uppger räddningstjänstens ledningscentral.

I samband med händelsen hanterade räddningstjänsten två gasolflaskor. Ägare till fordonet var inte på plats när branden startade.

Inga personskador är rapporterade men en katt dog i samband med händelsen.

Vid 16-tiden var räddningstjänst klara på platsen och lämnade över till polis.