Körde utan körkort igen – döms till fängelse

En man i 40-årsåldern döms till fängelse efter att ha kört bil utan behörighet (körkort) i Stenungsund.
Det var i slutet av mars som mannen stoppades för kontroll på Göteborgsvägen i centrala Stenungsund. Mannen saknade behörighet och eftersom han tidigare dömts för liknande brott bedöms gärningen som grov.
Mannen har erkänt körningen.
Tingsrätten konstaterar att han vid upprepade tillfällen dömts för grov olovlig körning och att han återfallit i brott, bland annat kort efter en tidigare dom.
Påföljden blir fängelse i en månad.
Han ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.
