Nu startar ombyggnationen av kommunhuset

Nu har ombyggnationen av kommunhuset i Stenungsund i startat, vilket innebär förändringar för besökare under byggtiden.

Arbetet inleds denna veckan och påverkar tillgängligheten till byggnaden. Besökare hänvisas till en tillfällig entré mot personalparkeringen.

Ombyggnationen är en del av kommunens arbete med att utveckla och anpassa lokalerna för framtida behov, både när det gäller säkerhet men också arbetsmiljö.

Under byggtiden kommer delar av verksamheten att påverkas och vissa funktioner flyttas till andra platser.

Förändringarna innebär att fler besökare nu hänvisas till Fregatten, samtidigt som kommunhuset genomgår en större uppgradering.

Redan tidigare har Kontaktcenter och Statens servicecenter lämnat kommunhuset. De finns nu i Kulturhuset Fregatten, där invånare kan få hjälp med ärenden och service som tidigare hanterades i kommunhuset.

Ombyggnationen har en budget på drygt 26 miljoner kronor och om tidsplanen håller ska allt vara klart i september 2027.

