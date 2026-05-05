Nya äldreboendet Lövberga invigt – 84 lägenheter klara

På tisdagen invigdes det nya särskilda boendet Lövberga i Stenungsund – en omfattande satsning för att möta framtidens behov av äldreomsorg i kommunen.

Text: Mikael Berglund Dela

Invigningsceremonin hölls på Hasselhöjden och markerar starten för verksamheten i den nya byggnaden, i ett område som de senaste åren vuxit fram med både bostäder och samhällsservice. Lövberga blir det fjärde särskilda boendet i kommunen.

Jan Rudén (s) ordförande i välfärdsutskottet fick äran att klippa bandet.

…och höll självklart tal.

Representanter från byggentreprenören Peab var också på plats.

Det nya äldreboendet är fem våningar högt och rymmer totalt 84 lägenheter samt 20 platser för korttidsvistelse. Här finns även en hemmabas för hemtjänstens verksamhet, dagverksamhet, café, personalutrymmen och kontor. På våning fem finns en gemensam takterrass med utsikt över närområdet.

SPA och frisör har en egen avdelning. Maria Renfors (M), Kommunstyrelsens förste vice ordförande var imponerad.



Enhetschefer som kommer ansvara för de olika avdelningarna.

Ett av rummen för boende innan inflytt

Betydligt fler liftat än på tidigare boende vilket underlättar arbetsmiljön

Gemensamhetslokal och matsal

– Det här är en viktig investering för våra äldre och för framtidens omsorg i Stenungsund. På Lövberga har vi skapat ett modernt och tryggt boende där de äldre kan leva ett gott liv och där personalen får en bra arbetsmiljö, säger Cecilia Malm, verksamhetschef inom socialtjänsten.

Byggnaden är uppförd på platsen där den tidigare ishallen låg. Bakom bygget står Peab på uppdrag av Stenungsunds kommun, med en kontraktssumma på cirka 188 miljoner kronor. Arbetet har omfattat både byggnation och utveckling av utemiljö, parkeringar och tekniska lösningar.

Efterlängtat modernt boende

– Äntligen! Lövberga är efterlängtat och kommer vara ett modernt boende för de som behöver omsorg och omvårdnad. Det blir ett nav för hemtjänsten i området med Stenungsunds största takterrass, Maria Renfors (M), Kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Flyttar in i nästa vecka

– Det betyder mycket att vi nu kan öppna upp dörrarna på Lövberga och välkomna våra första hyresgäster i nästa vecka. Lövberga är en viktig investering för våra äldre och för framtidens omsorg i Stenungsund, säger Cecilia Malm, verksamhetschef inom socialtjänsten i Stenungsunds kommun.

Bubbbel…

och en massa annat gott











Självklart var röda mattan på plats.

Alltid festligt med popcorn.

Namnet Lövberga

Namnet Lövberga togs fram genom en namntävling och har koppling till närliggande Lövbergavägen samt områdets karaktär.

Samtidigt planeras äldreboendet i Hällebäck att avvecklas, där verksamheten successivt flyttas över till det nya boendet.