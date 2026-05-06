Åtalas för människorov och grov utpressning

En man i 30-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för bland annat människorov, grov misshandel och grov utpressning efter händelser på Tjörn.

Enligt åtalet ska mannen under en längre period ha hotat två personer och tvingat till sig stora summor pengar. Det handlar om överföringar på sammanlagt nära 500 000 kronor samt 40 000 euro – motsvarande omkring 440 000 svenska kronor.

Åklagaren menar att hoten bland annat handlat om att skada eller döda målsägandena och deras anhöriga.

I december 2025 ska en av målsägandena enligt åtalet ha hållits inspärrad i en stuga på Tjörn under flera dagar.

Inspärrad i stuga och hotades att skjutas

Mannen misstänks där ha utsatt personen för våld genom slag med knytnävar, buntband och pistol samt skjutit honom med en kolsyrepistol. Målsäganden ska även ha bundits fast och misshandlats med eldstadsverktyg.

Åklagaren rubricerar händelserna som människorov, grov misshandel, rån och försök till grov utpressning. Mannen har sedan mitten av januari suttit häktad i väntan på rättegång.

En annan man i 20-årsåldern åtalas samtidigt misstänkt för stöld alternativt egenmäktigt förfarande efter att ha tagit och gömt undan en mobiltelefon tillhörande målsäganden.

I utredningen finns bland annat rättsintyg, teknisk bevisning från stugan, dna-spår, mobiltelefondata och ekonomiska utredningar kring pengaöverföringar.

Båda männen nekar till brott.