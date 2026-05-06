Blommor och kläder för över 10 000 kronor – Kvinna döms efter flera stölder

En kvinna i 50-årsåldern döms vid Uddevalla tingsrätt efter flera stölder på Tjörn och i Stenungsund.

Kvinnan döms för två fall av stöld efter händelser på Tjörn i augusti 2024 samt för ringa stöld efter en händelse i Stenungsund våren 2025.

Enligt domen ska kvinnan ha stulit kläder från två butiker i Skärhamn till ett sammanlagt värde på över 9 000 kronor.

I samband med en senare husrannsakan hittades flera av plaggen hemma hos kvinnan.

Tingsrätten anser att övervakningsfilmer, vittnesuppgifter och beslagtagna kläder styrker åtalet.

Stal blommor

Kvinnan döms även för ringa stöld efter att ha tagit blommor från en blomsteraffär i Stenungsund till ett värde av 1 196 kronor utan att betala. Enligt vittnesuppgifter hade kvinnan satt sig i bilen och startat fordonet när personal konfronterade henne på parkeringen.

Kvinnan har uppgett att hon tänkte gå in och betala blommorna och att hon endast satt sig i bilen för att hämta sin plånbok, men tingsrätten gör en annan bedömning.

Påföljden blir skyddstillsyn.

Kvinnan, som sedan tidigare förkommer under fyra avsnitt i belastningsregistret – ska även betala totalt 4 438 kronor i skadestånd till de drabbade butikerna samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.