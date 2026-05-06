Greps efter misstänkt misshandel och hot

En man har gripits efter att en kvinna larmat polisen om misshandel och hot. Mannen misstänks även för narkotikabrott.

Händelsen inträffade under natten till onsdag.

Kvinnan kontaktade polis och uppgav att en man som hon har en relation med ska ha slagit henne och hotat henne till livet.

Kvinnan inväntade polispatrull utanför adressen där mannen befann sig. Efter initial informationsinhämtning grep polisen mannen.

Mannen greps och anhöll senare misstänkt för misshandel, olaga hot samt narkotikabrott genom eget bruk och innehav.

Det finns inga uppgifter om att kvinnan ska ha behövt akutvård på plats.